السعودية وجهة عالمية للمؤتمرات والمعارض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة أمس على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وتعديل نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

مباحثات

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما برئيس الوزراء في العراق عادل عبدالمهدي، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.

قمة أوساكا

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد أن المجلس اطلع على نتائج مشاركة المملكة في أعمال القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين التي عقدت في أوساكا باليابان ورأس فيها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة، ولقاءاته على هامش أعمال القمة قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة وما جرى خلالها من استعراض لآفاق التعاون بين السعودية ومختلف الدول وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وثمن مجلس الوزراء في هذا السياق المضامين التي اشتملت عليها كلمة المملكة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين ولي العهد، وما أكدت عليه بشأن تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في ضوء ما يواجه العالم اليوم من تحديات متداخلة ومعقدة، وأهمية تعزيز التوافق الدولي من خلال ترسيخ مبدأ الحوار الموسع والاستناد إلى النظام الدولي القائم على المبادئ والمصالح المشتركة، وتأكيد عزم المملكة على مواصلة العمل خلال رئاستها للقمة لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة والعمل مع الدول الأعضاء كافة لمناقشة القضايا الملحة في القرن الواحد والعشرين ولتعزيز الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاه الإنسان.

ونوه المجلس بالنتائج المتميزة التي حققتها القمة، كما أعرب عن الشكر والتقدير لدولة اليابان على نجاح القمة وحسن الاستضافة للقمة، مجددا الترحيب بقادة الدول الأعضاء في مجموعة قمة العشرين لاستضافتهم العام القادم في المملكة.

تعزيز العلاقات

كما اطلع المجلس، على نتائج زيارة ولي العهد إلى كوريا ومباحثاته مع الرئيس مون جاي إن، وعدد من المسؤولين، التي أكدت على متانة العلاقات بين البلدين والرغبة في تعزيز التعاون في جميع المجالات في إطار الرؤية السعودية الكورية 2030 وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، ومباحثاته مع إمبراطور اليابان نارو هيتو، ورئيس الوزراء شينزو آبي وما جرى خلالها من مناقشة لآفاق التعاون بين البلدين وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030.

تجاوزات الحوثيين

واستعرض المجلس عددا من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها عربيا وإقليميا ودوليا، وعد الهجوم الإرهابي من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الذي وقع بمطار أبها الدولي فجر أمس، وأدى إلى إصابة 9 أشخاص من المدنيين منهم شخص من الجنسية الهندية، استمرارا للأعمال الإرهابية، وجرائم حرب تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، وأعرب عن التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مشددا على تأكيد قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية.

دعم الفلسطينيين

وجدد المجلس، التأكيد على أن المملكة ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين، مشددا في هذا الصدد على مضامين كلمة المملكة أمام مؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في نيويورك وما اشتملت عليه من تأكيد على أن حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم غير قابل للتصرف وهو من الحقوق الثابتة والراسخة ولا ينقضي بمرور الزمان ولا يسقط بالتقادم، لأنه حق إنساني وأخلاقي، وحق قانوني وسياسي كفلته القرارات الدولية.

الإرهاب والتطرف

وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي في مدينة العريش شمال سيناء في مصر، وللتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة تونس، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي مصر وتونس، والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، مؤكدا في الوقت نفسه وقوف المملكة وتضامنها مع البلدين الشقيقين ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

كما أعرب عن استنكار المملكة الشديد لما تعرضت له سفارة البحرين في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين، منوها بموقف الحكومة العراقية وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية، وجدد وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

تلمس الاحتياجات

وفي الشأن الداخلي، عد مجلس الوزراء تبرع خادم الحرمين الشريفين بعشرة ملايين ريال، وولي العهد بخمسة ملايين، ووزير الداخلية بمليونين، لخدمة «فرجت» في مرحلتها الثانية، لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة، تجسيدا للاهتمام الدائم والحرص على لم شمل السجناء وعائلاتهم، وتلمس احتياجاتهم وتفريج كربهم، كما عبر عن الشكر والتقدير لما أبداه المواطنون من تفاعل مع هذه المبادرة عبر منصة «أبشر» الالكترونية في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية لتعجيل السداد عنهم.

التجارة الالكترونية

وأكد المجلس أن انضمام المملكة إلى عضوية مجموعة دول البيان الوزاري المشترك للتجارة الالكترونية بمنظمة التجارة العالمية يعكس اهتمام القيادة بملف التجارة الالكترونية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز التنوع الاقتصادي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال.

تقارير سنوية

واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة «سابقا» وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمؤسسة العامة للري، عن عامين ماليين سابقين، وأحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

القرارات

أولا: تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القيرغيزستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومتي السعودية وقرغيزستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل في السعودية والصين حول التبادل والتفاهم.

ثالثا: تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية وألبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة (للرعايا السعوديين فقط) والدبلوماسية وللخدمة (للرعايا الألبانيين فقط)، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

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رابعا: تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في ووكالة الدولة لكفاءة الطاقة وتوفير الطاقة في أوكرانيا في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وأنواع الوقود البديلة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

سادسا: الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي السعودية ورواندا.

سابعا: تعديل الفقرة (2) من قراره رقم (181) وتاريخ 26/5/1431هـ في شأن تمثيل السعودية في مجلس منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لتكون بالنص الآتي: «يتولى مجلس شؤون الأسرة (لجنة المرأة) تمثيل المملكة في مجلس المنظمة».

ثامنا: اعتماد الحساب الختامي للدولة عن عام مالي سابق.

تاسعا: اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن عام مالي سابق.

عاشرا: تعديل نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394هـ بالصيغة الواردة في القرار.

الحادي عشر: تعيين عضوين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هما:

1 - أحمد بن عبدالله آل الشيخ ممثلا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

2 - المهندس طارق بن عثمان القصبي ممثلا لأصحاب العمل.

الثاني عشر: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

الثالث عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه النائب العام، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11 ـ 45/40/د) وتاريخ 27/8/1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل قراره رقم (162) وتاريخ 24/4/1435هـ بإضافة أعضاء النيابة العامة إلى الفئات الواردة في البند (ثانيا) من القرار، وإضافة ممثل من النيابة العامة إلى عضوية اللجنة العلمية المنصوص عليها في البند (سادسا) من القرار.

الرابع عشر: الموافقة على استكمال دارة الملك عبدالعزيز إجراءات منح (جائزة الملك عبدالعزيز لأحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة) للدورة الرابعة.

تعيينات وترقيات

تعيين نايف بن مرزوق الفهادي سفيرا في وزارة الخارجية

ترقية الآتية أسماؤهم إلى وزير مفوض في وزارة الخارجية:

1 - محمد بن عبدالله البريثن .

2 - محمد بن عبدالعزيز البركة.

3 - عبدالرزاق بن خالد السعدون.

4 - سلمان بن عبدالرحمن آل الشيخ.

5 - سليمان بن عبدالكريم العقيل .

6 - إبراهيم بن عبدالوهاب الغريب .

7 - ثامر بن حمود الشبيب .

8 - فيصل بن سلطان السهلي .

9 - يوسف بن صالح العتيبي .

10 - علي بن يحيى آل زمانان.

11 - عصام بن صالح الجطيلي.