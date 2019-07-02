خادم الحرمين يستقبل المفوض السامي الجديد لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بالديوان الملكي بقصر السلام بجدة أمس، المفوض السامي الجديد لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل موراتينوس.

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وجرى استعراض فرص الشراكة بين المملكة ومنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات بشأن تعزيز الجسور الثقافية والحضارية بين المملكة ومختلف الثقافات العالمية.

وعبر المفوض السامي عن التقدير لما تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين من مبادرات تعزز من الحوار والتحالف بين الحضارات.

حضر الاستقبال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد العيسى، والأمين العام لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن معمر.