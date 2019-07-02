بحث سبل الشراكات العلمية بين المملكة وأمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض بحث وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ خلال لقائه في مكتبه أمس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون بي أبي زيد سبل التعاون في مجالات التعليم والبحث والشراكات العلمية، إضافة إلى مناقشة البرامج والخطط التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين، والعمل على تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة الممتدة لأكثر من ثمانية عقود بشكل متزن، انطلقت بوادرها التعليمية مع أول دفعة سعودية رسمية تخرجت من الجامعات الأمريكية في 1372هـ /‏ 1952م، وضمت تسعة طلاب فقط: ثلاثة لدراسة البكالوريوس، وستة لدراسة الماجستير.



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