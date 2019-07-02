7 باقات ضيافة لـ230 ألف حاج من الداخل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

تبدأ المرحلة الثانية من المسار الالكتروني لحجاج الداخل غدا من خلال استخدام الرابط الالكتروني الذي يهدف إلى استعراض البرامج والباقات المقدمة لـ230 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين عبر 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن المرحلة الثانية خصصت لتسجيل بيانات الحجاج واختيار البرنامج المفضل للحاج وتنفيذ الحجز الفعلي والتي تستمر حتى 7 ذي الحجة، مبينة أنه لا يلزم الزائر عند إتمام الحجز أن يكون سبق له الدخول في المرحلة الأولى التي انطلقت 15 رمضان الماضي للتعريف بالبرامج والباقات.

وقال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح إن المسار الالكتروني لحجاج الداخل يحقق الشمولية بحيث يخدم مجموعة من الفئات، بداية عبر مسار راغبي الحج من داخل المملكة، سواء من المواطنين أو المقيمين، ومسار يوضح عدد الشركات والمؤسسات المرخص لها والمؤهلة بخدمة حجاج الداخل.

المسار الالكتروني

بوابة الكترونية خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين

يتاح من خلالها حجز باقات وبرامج الخدمات التي تقدمها شركات ومؤسسات حجاج الداخل

باقات الضيافة لحجاج الداخل وأسعارها

ضيافة 1: 7561 - 8161 ريالا

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ضيافة 1 بلس توفر ميزة السكن في مكة.

ضيافة 2: 7310-7910 ريالات

ضيافة 2 بلس توفر ميزة السكن في مكة.

ضيافة 3: 6508-7108 ريالات

ضيافة 3 بلس توفر ميزة السكن في مكة.

ضيافة 4: 5708-6308 ريالات

ضيافة 4 بلس توفر ميزة السكن في مكة.

ضيافة 1 أبراج: 11905 ريالات - للحجاج الذين سيسكنون في أبراج منى الستة المملوكة لشركة منى العقارية.

اقتصادي 1: 3447-4797 ريالا، يقدم هذا البرنامج لجميع المخيمات

باقة اقتصادي 2: توفر مساكن للحجاج بمكة وفي عرفات فقط بتكلفة 3465 ريالا.