مسك الخيرية تدفع 120 طالبا جامعيا لمعايشة القيم في 20 جهة حكومية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

اختار مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية»، ممثلا في مبادرة مسك القيم 120 طالبا وطالبة جامعيين لتدريبهم على معايشة القيم في 20 جهة حكومية عاملة بالقطاعين الحكومي والخاص.

ويسعى برنامج «القيادة بالقيم» الذي بدأ أمس ويستمر طوال شهر كامل لتطوير المهارات للطلبة الجامعيين - من الجنسين -، ويرمي إلى تطوير قدراتهم بشكل مهني، عبر الملاحظة، والإرشاد، والتمكين، والتدريب والمناظرة.

وسيخضع الطلاب إلى ورش عمل وبرامج تدريبية، حيث أبدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» استعدادها لاستضافة البرنامج وإقامة الورش التدريبية في مقر أكاديمية سابك، كجزء من دورها الريادي بالشراكة مع المؤسسات والقطاعات ذات الصلة لدعم البرامج القيادية التي تستهدف الكفاءات الشابة المؤهلة ببرامج تطويرية نوعية لتمكينهم من صناعة التحول.

وتعمد فكرة البرنامج إلى استيعاب مجموعات من الطلبة الجامعيين - من الجنسين -، وإتاحة الفرصة لهم لمرافقة مجموعة من القادة في القطاع الحكومي والخاص، خلال وجودهم معهم أثناء ساعات العمل، لمعايشة التجربة العملية الميدانية.

Advertisements

وصمم البرنامج للإسهام في بث عدد من العناصر التي يحتاجها الطالب الجامعي، تمهيدا للانتقال من الحالة التعليمية التي يعيشها، إلى الحالة التدريبية والعملية، ليكون في نهاية الأمر عنصرا فعالا وبناء في مجتمعه.

ويسعى مركز المبادرات في «مسك الخيرية»، من خلال «مسك القيم» للمساهمة في تكوين دور محوري عبر إحياء القيم النبيلة، ورفع مستوى تطبيقها الفعلي، لما لها من دور في ضبط السلوك البشري وبناء الشخصيات، وزيادة الاحترام المتبادل والانسجام في المجتمع، ليكون أكثر قوة ونماء.

ويمنح البرنامج الشباب فرصة تجربة المناظرة في مجال القيم، وذلك عبر تدريبهم على أسس المناظرة، والتحليل، والتعبير عن الرأي واستيعاب الرأي الآخر، وهو الأمر الذي يعمق مفهوم التأثير الإيجابي في السلوك المجتمعي، كما يتيح الفرصة للمتدرب للدخول في مجالات خارج تخصصه الدراسي، ما سيسهم في اتساع مداركه، وفتح مجالات وآفاق جديدة له.

وتهدف مبادرة «مسك القيم» عبر برنامج القيادة بالقيم، إلى تمكين ورفع الروح المعنوية للطلاب الجامعيين، بما ينعكس على أدائهم الوظيفي بعد الدخول في بيئة العمل والانخراط في المجال العملي.

الجهات الحكومية