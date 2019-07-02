خطة رقابية لسلامة غذاء الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء تنفيذ خطتها الرقابية والتوعوية لموسم الحج في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي تهدف إلى سلامة غذاء الحجاج، والتأكد من مأمونية أدويتهم، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية المستخدمة.

ودشنت الهيئة خطتها بالرقابة على الإرساليات الواردة من مكاتب شؤون الحجاج عبر منفذي الشحن الجوي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، إضافة إلى تكثيف الدور الرقابي في المنافذ البرية والبحرية للتفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية.

وتشمل الخطة، التفتيش على المنشآت الغذائية في نطاق أمانتي العاصمة المقدسة ومنطقة المدينة المنورة، وعلى المركبات الناقلة للمواد الغذائية في النقاط الرئيسة لمداخل منطقة مكة، والتفتيش الصحي على المسالخ الواقعة بمشعر منى بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية، والتفتيش على الخدمات الغذائية المقدمة في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى إجراء الدراسات الميدانية المتعلقة بسلامة الأغذية، والمشاركة في اللجان المشتركة خلال موسم الحج.