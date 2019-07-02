برامج تطويرية نوعية لشاغلي الوظائف التعليمية بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سعيا إلى استهداف 10250 متدربا ومتدربة، تطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأحد المقبل 389 برنامجا تدريبيا ضمن «برنامج التدريبي الصيفي المهني».

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكلف الدكتور فهد الزهراني، أثناء تجوله أمس في مراكز التدريب، واجتماعه مع اللجنة الإشرافية للبرنامج أن البرامج التدريبية لهذا العام وصلت إلى 389 برنامجا للبنين والبنات، تشمل المحافظات التابعة لمكة «بحرة والجموم»، حيث يشارك فيها 86 مدربا للبنين و130 مدربة للبنات.

وأبان أن إدارة التدريب والابتعاث بتعليم مكة استهدفت في خطتها جميع الفئات في الميدان التربوي، مشيرا إلى أن البرامج تهدف إلى تقديم برامج تطويرية نوعية لشاغلي الوظائف التعليمية، بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم، واستثمار فترة الإجازة الصيفية وتجويد وتحسين نواتج التعلم مع تقديم مجموعة اختيارية متنوعة من البرامج التطويرية لشاغلي الوظائف التعليمية، وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية، وتوفير بيئات تعلم مهني داعمة ومحفزة لاستثمار الأوقات الهادئة، مع تمكين المستهدفين من حضور البرامج التطويرية أينما كانوا خلال الإجازة الصيفية.

وأوضح مدير عام التعليم أن البرامج تشمل مجالات التدريب «الإشراف التربوي، العلاقات والإعلام القيادة الطفولة المبكرة، التربية الخاصة، الأمن والسلامة، التعليم الالكتروني، مصادر التعلم، الموهبة والإبداع، اللغة الإنجليزية، التقويم والاختبارات، مهارات البحث، العلوم الشرعية، تعليم الراشدين، التربية الفنية، التوجيه والإرشاد، مناهج وطرق التدريس».

البرامج التدريبية

389 برنامجا للبنين والبنات

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155 للبنين يستفيد منها 4037 متدربا

234 للبنات يستفيد منها 6213 متدربة

تشمل 19 مركزا تدريبيا

10 للبنين

9 للبنات

يشارك فيها

86 مدربا للبنين

130 مدربة للبنات