عربات لوقاية عمال النظافة من أشعة الشمس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها وفرت أمانة منطقة عسير عربة نظافة يدوية لعمال النظافة، ضمن مبادراتها الإنسانية لحماية العاملين من أشعة الشمس وتقلبات الجو. وتأتي المبادرة لتسهيل مهام عمال النظافة، خاصة في فصل الصيف لوقايتهم من حرارة الشمس وكذلك الأمطار، حيث تستخدم عربة النظافة اليدوية من قبل العامل في نظافة الطرق والأرصفة والحدائق العامة والميادين، وتحتوي على مظلة للوقاية من أشعة الشمس وكذلك حاوية لجمع النفايات، كما تتميز بخفة وزنها للعمالة الراجلة.



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