، "تعليم صبيا" يستقبل ٧٣٤ مرشحًا ومرشحة للوظائف التعليمية ،

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وسط حفاوةٍ كبيرة وخدماتٍ تعليميةٍ متكاملة، وبتوجيهٍ من مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، استقبلت إدارة تعليم صبيا صباح اليوم المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية بنين وبنات، والذين بلغ عددهم ٧٣٤ مرشحاً ومرشحة.
وأجرت اللجنة التعليمية بالإدارة المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات يتقدمهم مُساعِدو مدير التعليم، وجندت إدارة التعليم كافة إمكاناتها لإجراء المقابلات الشخصية، والتعامل بمهنيةٍ مع العدد الكبير من المرشحين والمرشحات، متمنين للجميع التوفيق والسداد، والانخراط في السلك التعليمي لخدمة الطلاب والطالبات من مختلف المراحل الدراسية.
وتستمر المقابلة لمدة ثلاثة أيامٍ للبنين وستة أيامٍ للبنات.
"تعليم صبيا" يستقبل ٧٣٤ مرشحًا ومرشحة للوظائف التعليميةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-02
وسط حفاوةٍ كبيرة وخدماتٍ تعليميةٍ متكاملة، وبتوجيهٍ من مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، استقبلت إدارة تعليم صبيا صباح اليوم المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية بنين وبنات، والذين بلغ عددهم ٧٣٤ مرشحاً ومرشحة.
وأجرت اللجنة التعليمية بالإدارة المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات يتقدمهم مُساعِدو مدير التعليم، وجندت إدارة التعليم كافة إمكاناتها لإجراء المقابلات الشخصية، والتعامل بمهنيةٍ مع العدد الكبير من المرشحين والمرشحات، متمنين للجميع التوفيق والسداد، والانخراط في السلك التعليمي لخدمة الطلاب والطالبات من مختلف المراحل الدراسية.
وتستمر المقابلة لمدة ثلاثة أيامٍ للبنين وستة أيامٍ للبنات.
02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
08:24 PM
وسط حفاوةٍ بالغة وخدماتٍ تعليميةٍ متكاملة
وسط حفاوةٍ كبيرة وخدماتٍ تعليميةٍ متكاملة، وبتوجيهٍ من مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، استقبلت إدارة تعليم صبيا صباح اليوم المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية بنين وبنات، والذين بلغ عددهم ٧٣٤ مرشحاً ومرشحة.
وأجرت اللجنة التعليمية بالإدارة المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات يتقدمهم مُساعِدو مدير التعليم، وجندت إدارة التعليم كافة إمكاناتها لإجراء المقابلات الشخصية، والتعامل بمهنيةٍ مع العدد الكبير من المرشحين والمرشحات، متمنين للجميع التوفيق والسداد، والانخراط في السلك التعليمي لخدمة الطلاب والطالبات من مختلف المراحل الدراسية.
وتستمر المقابلة لمدة ثلاثة أيامٍ للبنين وستة أيامٍ للبنات.
، "تعليم صبيا" يستقبل ٧٣٤ مرشحًا ومرشحة للوظائف التعليمية ،
المصدر : الخليج 365
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