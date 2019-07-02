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شيّع المصلون، عصر اليوم، بقرية البدوي شمال غرب محافظة صامطة، الشيخ علي عثمان الفود، شيخ قبيلة الفوادة وتوابعها، بعد أن وافته المنية الأحد الماضي.
ونعى ولده الشيخ بدر شيخ قبيلة الفوادة الحالي، وفاة والده في وقت سابق.
أدى الناس الصلاة على جثمان الشيخ الفود بجامع القرية الغربي، ثم شيعوه لمقبرة القرية، وسط حضور عدد كبير من مشايخ الشمل بالمحافظة والمشايخ وأعيان المحافظة.
تشييع جثمان الشيخ "علي الفود" في محافظة صامطةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-02
شيّع المصلون، عصر اليوم، بقرية البدوي شمال غرب محافظة صامطة، الشيخ علي عثمان الفود، شيخ قبيلة الفوادة وتوابعها، بعد أن وافته المنية الأحد الماضي.
ونعى ولده الشيخ بدر شيخ قبيلة الفوادة الحالي، وفاة والده في وقت سابق.
أدى الناس الصلاة على جثمان الشيخ الفود بجامع القرية الغربي، ثم شيعوه لمقبرة القرية، وسط حضور عدد كبير من مشايخ الشمل بالمحافظة والمشايخ وأعيان المحافظة.
02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
08:20 PM
02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
08:34 PM
من جامع القرية الغربي
شيّع المصلون، عصر اليوم، بقرية البدوي شمال غرب محافظة صامطة، الشيخ علي عثمان الفود، شيخ قبيلة الفوادة وتوابعها، بعد أن وافته المنية الأحد الماضي.
ونعى ولده الشيخ بدر شيخ قبيلة الفوادة الحالي، وفاة والده في وقت سابق.
أدى الناس الصلاة على جثمان الشيخ الفود بجامع القرية الغربي، ثم شيعوه لمقبرة القرية، وسط حضور عدد كبير من مشايخ الشمل بالمحافظة والمشايخ وأعيان المحافظة.
، تشييع جثمان الشيخ "علي الفود" في محافظة صامطة ،
المصدر : الخليج 365
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