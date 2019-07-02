، "كفاءة": مصابيح LED توفر 92% من الطاقة مقارنة بالتقليدية ،

محمد بن مسعود - الدمام - نسبة الهدر على المدى البعيد يكلف آلاف الريالات

قال البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" إن استخدام مصابيح LED""، على المدى البعيد، يحد من استهلاك الطاقة الكهربائية، ويحمي الأجهزة الكهربائية من الأعطال، ويطيل عمرها الافتراضي، داعيًا إلى الإلمام بمزايا هذه المصابيح ومعرفة الفرق بينها وبين المصابيح العادية على كل المستويات، كما أن تقسيم الإنارة على عدة مفاتيح يساعد على استخدام الإنارة المناسبة ويخفض استهلاك الطاقة.

وأثبتت دراسة أجريت في هذا المجال -وفق كفاءة- أن نسبة الوفر في استخدام مصابيح الـLED يمكن أن تصل إلى 92%، مقارنة بما تستهلكه المصابيح التقليدية غير الموفرة، وشدد البرنامج على أهمية "الاعتماد على الضوء الطبيعي أطول فترة ممكنة من فترة النهار، قبل إضاءة المصابيح الكهربائية في المساء". وقال إن "نسبة الهدر في طاقة المصابيح التقليدية، على المدى البعيد، يمكن أن يكلف الأسرة الواحدة آلاف الريالات سنويًا".

وتابع البرنامج: "أكدت التجارب التي أجريت على مصابيح LED"" أنها توفر إضاءة قوية، فضلاً عن كونها لا يصدر عنها درجات حرارة عالية، كما هو الحال في المصابيح التقليدية، وهو ما يساعد في احتفاظ المكان بدرجة برودته صيفًا، وبالتالي يخفف الضغط على أجهزة التكييف التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية، كما يطيل عمرها الافتراضي، وهو ما يعني إلى إمكانية تقليل قيمة فاتورة الكهرباء بنسبة كبيرة على المدى البعيد.

ولا تقتصر مزايا مصابيح الـLED الفارق على حجم استهلاك الطاقة فحسب، وإنما يشتمل أيضًا على مزايا أخرى، منها أن عمرها الافتراضي، يصل إلى 20 ألف ساعة، فيما لا يتجاوز العمر الافتراضي في المصابيح التقليدية 1500 ساعة، وتوفر هذه الميزة على المستهلك تحديث المصابيح من فترة إلى أخرى"، مشدداً على أهمية "ملاحظة المعلومات الموجودة في بطاقة كفاءة الطاقة الموجودة على المصابيح الجديدة قبل شرائها".

وتعرف مصابيح LED"" بأنها مصدر ضوئي مصنوع من مواد أشباه الموصلات تبعث الضوء حينما يمر خلالها تيار كهربائي. يعتبر هذه المصابيح أوفر المصابيح الكهربائية من جهة استهلاكه للكهرباء، فمثلاً إذا كانت قوة لمبة عادية من التي تعمل بفتيل من "التنجستن" قدرتها 25 واط فإن مصباحLED""يعوضها بقدرة 4 - 5 واط فقط، على الرغم من أن كل واحد منهما ينتج شدة إضاء تبلغ 190 لومن(هي وحدة قياس التدفق الضوئي) وتنتج مصابيحLED"" بقدرات بين 4 واط إلى 100 واط.

وقال البرنامج إن هذا النوع من المصابيح موفر جداً للطاقة الكهربائية، فضلاً عن كونه أحدث تقنية في إضاءة المنازل ذات الكفاءة العالية. وتتميز هذه المصابيح بأنها أغلى ثمنًا، مقارنة بالمصابيح الحرارية التقليدية، إلا أنها تستهلك طاقة أقل بكثير، وقد صممت لكل المساحات وبأحجام مختلفة وبأشكال متعددة تناسب جميع الاحتياجات وتناسب جميع الأبنية سواء للشركات أو المنازل وأيضًا الملاعب والحدائق.