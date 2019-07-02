محمد بن مسعود - الدمام - احتفل المهندس رامي بن أحمد السبعي بزواجه بإحدى قاعات أفراح محافظ صبيا . شهد الحفل جمع من الأهل والأقارب والزملاء، وسط أجواء من الفرح والسرور. Advertisements "السبعي" يحتفل بزواجه في صبيا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-02 احتفل المهندس رامي بن أحمد السبعي بزواجه بإحدى قاعات أفراح محافظ صبيا . شهد الحفل جمع من الأهل والأقارب والزملاء، وسط أجواء من الفرح والسرور. 02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440 07:33 PM احتفل المهندس رامي بن أحمد السبعي بزواجه بإحدى قاعات أفراح محافظ صبيا . شهد الحفل جمع من الأهل والأقارب والزملاء، وسط أجواء من الفرح والسرور. ، "السبعي" يحتفل بزواجه في صبيا ،

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