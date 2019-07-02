، المركز البرازيلي- السعودي يعقد اجتماعاً مع رجال الصحافة والإعلام ،

محمد بن مسعود - الدمام - "سهيل": السعودية الشريك التجاري الأول للبرازيل في الشرق الأوسط

شهدت الرياض، مساء الاثنين، لقاءً جمع ممثلي المركز البرازيلي- السعودي للاستثمار والتجارة والصناعة "cicibas"، وعدد من رجال الصحافة والإعلام.

وتحدث نائب رئيس المركز البرازيلي- السعودي للاستثمار سهيل بن محمود، خلال اللقاء، عن عمق العلاقة بين البلدين، قائلاً: "إن علاقات البلدين بدأت منذ عام 1968، والسعودية هي الشريك التجاري الأول للبرازيل في منطقة الشرق الأوسط"، منوهاً بوجود فرص اقتصادية كبيرة في البلدين، وأن البرازيل والسعودية أعضاء في مجموعة العشرين.

وقال "ابن محمود" إنه جرى تأسيس المركز في العام 2012 بناء على الاتفاقية العامة التي وقعتها البرازيل والمملكة في الرياض بتاريخ 16/ 5/ 2009 م، وبالتحديد، حسب المادة الثالثة من الاتفاقية في العاصمة البرازيلية. وافتتح المركز في مدينة برازيليا العاصمة الاتحادية، ووُضِع ممثلون له في مدينة سان باولو العاصمة المالية والاقتصادية بالبرازيل.

ويهدف المركز إلى تعزيز وتطوير العلاقات في شتى المجالات الاقتصادية، ويعمل على تأسيس مجلس أعمال برازيلي- سعودي، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بين البلدين.

وترجم الكثير من الكتب عن المملكة إلى اللغة البرتغالية ونشرها على جميع المستويات في البرازيل سواء حكومية أو قطاع خاص والاتحادات التجارية الوطنية في جميع الولايات مثل دليل الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وكذلك رؤية المملكة 2030 وغيرها، كما أن المركز بصدد إصدار مجلة دورية تعنى بالجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للسعودية لإيجاد صورة واضحة عن السعودية تقدم لكل أطياف المجتمع البرازيلي.

من جهة أخرى، قال ممثل المركز في السعودية الدكتور ماجد بن محمد العلي، إننا نسعى لمواكبة رؤية المملكة 2030، بالمساعدة على فتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية غير النفطية في البرازيل، والتي تعد سوقا تجاريا واستهلاكياً ضخماً.

وأضاف "العلي" أن المركز يعمل لجذب الاستثمارات للسعودية من البرازيل وخاصة في القطاعات التي شملتها الرؤية، بعرض ونشر الفرص الاستثمارية في المملكة على المستثمرين البرازيليين، والعمل على خلق تصور جلي وواضح لبيئة العمل والاسثمار في المملكة والمميزات التي يحظى بها المستثمر حال استثماره في المملكة.