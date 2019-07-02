محمد بن مسعود - الدمام - وقعت إدارة نادي الهلال اتفاقية شراكة مع شركة S - TEAM لتكون الشريك الحصري في فئة الملابس والمتاجر الرياضية لمدة خمسة أعوام مقبلة. ووقع العقد فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، وخالد الربيعان الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور عدد من الأعضاء. ويتضمن عقد الشراكة منح حق الامتياز للشريك في تصميم وإنتاج وتوزيع وتسويق كافة الملابس والإكسسوارات للنادي. لتكون شريكًا في فئة الملابس.. الهلال يوقع مع شركة S - TEAM صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-02 وقعت إدارة نادي الهلال اتفاقية شراكة مع شركة S - TEAM لتكون الشريك الحصري في فئة الملابس والمتاجر الرياضية لمدة خمسة أعوام مقبلة. ووقع العقد فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، وخالد الربيعان الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور عدد من الأعضاء. ويتضمن عقد الشراكة منح حق الامتياز للشريك في تصميم وإنتاج وتوزيع وتسويق كافة الملابس والإكسسوارات للنادي. Advertisements 02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440 07:52 PM وقعت إدارة نادي الهلال اتفاقية شراكة مع شركة S - TEAM لتكون الشريك الحصري في فئة الملابس والمتاجر الرياضية لمدة خمسة أعوام مقبلة. ووقع العقد فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، وخالد الربيعان الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور عدد من الأعضاء. ويتضمن عقد الشراكة منح حق الامتياز للشريك في تصميم وإنتاج وتوزيع وتسويق كافة الملابس والإكسسوارات للنادي. ، لتكون شريكًا في فئة الملابس.. الهلال يوقع مع شركة S - TEAM ،

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