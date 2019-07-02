دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper السجين حميدان التركي أمام لجنة الإفراج المشروط.. ونجله يتحدث عن 3 خيارات

وضع نجل السجين السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، حميدان التركي، عدة خيارات خلال وقوف والده أمام لجنة الإفراج المشروط.

وقال تركي حميدان التركي (وفق بيان): «اليوم موعد والدي حميدان التركي مع لجنة الإفراج المشروط»، مرجّحًا عدة خيارات.

وتشمل الخيارات «قبول طلب الإفراج المشروط.. رفض الطلب وإعادة النظر بعد مدة تحددها اللجنة.. رفض طلب الإفراج نهائيًّا، وإكمال مدة المحكومية القصوى/مدى الحياة).

وكان السجين السعودي الأشهر في الولايات المتحدة الأمريكية قد انتهت جلسة قضائية سابقة له بطريقة غير متوقعة، وتركت مصيره غير واضح حتى الآن.

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وحميدان التركي وهو طالب دكتوراه سعودي مبتعث واعتُقل مع زوجته للمرة الأولى في شهر نوفمبر من العام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.

واعتُقل مجددًا في عام 2005، بزعم اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها.

وزعمت السلطات الأمريكية أنه «رفض تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح للسكن»، قبل أن يحُكم عليه بالسجن 28 عامًا.