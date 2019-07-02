تراند اليوم : فيديو| بعد ندمه على المشاركة في بعضها.. هل أوصى "عزت أبوعوف" بحرق أفلامه؟

نفت الممثلة المصرىة مها أبوعوف ما تردد عن أن شقيقها الممثل والموسيقي الراحل عزت أبوعوف، بحرق أفلامه قبل وفاته أمس بعد صراع مرير مع المرض.

وقال في مداخلة تليفزيونية مع فضائية الحدث اليوم"، معلقة على ما أشيع بشأن توصية شقيقها الراحل بحرق أفلامه: "الكلام ده مش صحيح، هو بيتباهى بأفلامه، وكل حاجة عملها، ده كلام فارغ، هو متكلمش في أواخر أيامه بسبب التعب، ولكن كان بيبص لنا بحب، كأنه بيقول لنا هتوحشوني".

وأعربت عن سعادتها بالاحتفاء الكبير الذي لقيه شقيقها الراحل، قائلةً: "هو أكيد سعيد فوق بالحب اللي شايفينه ده، ودي حاجة تخليه فخور بنفسه أكتر".

وتبرأ أبوعوف قبل وفاته من عدد من الأفلام التي شارك فيها، مبديًا ندمه على المشاركة فيها.

وقال في تصريحات تلفزيونية: "نادم على مشاركتي في أفلام مثل (أيظن) و (جيم أوفر)".

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وأضاف: "هذه الأفلام لم تكن تليق بي .. في فيلم (أيظن) ظهرت بملابس داخلية رغم أنني كنت رئيسًا لمهرجان القاهرة السينمائي لأول مرة".

وتابع: "قبلت هذه الأدوار بسبب احتياجي للمال بسبب إسرافي الشديد لدرجة أنني لم أكن أجد المال اللازم للإنفاق على دراسة نجلي في أمريكا".

واستدرك: "في فيلم (جيم أوفر) كنت أشعر بالتعب وعدم الراحة ولم يكن يجب أبدًا أن أجسد هذا الدور".



