تراند اليوم : العثور على ممثلة شهيرة مشنوقة داخل فندق

حادثة صادمة، أصبحت سريعًا حديث وسائل الإعلام، بعد العثور على فنانة شهيرة مشنوقة داخل غرفتها بأحد الفنادق.

وعُثر على الممثلة الكورية الجنوبية الشهيرة، جون مي سون، ميتة، في فندق في مدينة جيونجو. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه عُثر عليها مشنوقة في حمام غرفتها في الفندق.

وكان مدير أعمالها أول من دق ناقوس الخطر عندما فُقدت ليومين، وأكد أنها كانت تعاني من الاكتئاب.

وأكدت شرطة جيونجو وفاة جون، لكنها قالت إنها لم تكمل تحقيقاتها الأولية ولم تتوصل إلى نتيجة بشأن أسباب الوفاة، بحيث لم يكن هناك اقتحام، لكن لم يُعثر على رسالة وداع.

وذكرت أن الفنانة كانت تعاني من الاكتئاب، بسبب فقدان أحد أفراد أسرتها بينما كانت والدتها مريضة في الفراش.

واشتهرت الراحلة بأفلام مثل Love is a Crazy Thing وHide and Seek وJumping of your own، كما اشتهرت عبر إنتاجات تلفزيونية أو على الركح.

وانتحر عدد من الفنانين الكوريين أو حاولوا ذلك، وقد اشتكى الكثير من الاكتئاب أو التنمر الإلكتروني.

وقالت ورقة بحثية تعود للعام 2009 إن 40 في المائة من الفنانين الكوريين يفكرون في الانتحار بسبب "انتهاك الخصوصية، والتعليقات الخبيثة، والدخل غير المستقر، والقلق بشأن المستقبل".