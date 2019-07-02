تراند اليوم : فيديو| حذاء "أصالة" يثير ضجة.. ما علاقة الأمر بالبحرين؟

أثارت صورة للمطربة السورية "أصالة"، عبر حسابها على تطبيق إنستجرام"، ضجة إلى الحد أن إعلامية كويتية اعتبرته يرمز إلى البحرين.

كانت "أصالة" نشرت صورة لها على خاصية "الستوري" عبر "إنستجرام" منتعلة حذاء أحمر اللون.



وعلّقت أصالة: "لأوّل مرّه في حياتي ألبس حذاءً لطالما حلمت أنّ ألبسه، وذلك لأنّني واظبت على تماريني الرّياضيّه، وصمّمت أنّ أتخلّص من الّذي يمنعني، وتحكّمت بعضلة بقدم رجلي واستمتعت لأول مرّه بحذائي الأحمر الحمد لله".

غير أن نشر "أصالة" لم يمر مرور الكرام، إذ سرعان ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن علقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الضوء عليه باعتباره يرمز إلى البحرين.

وانتقدت السعيد، عبر برنامجها "هنا الكويت"، ارتداء أصالة لـ"جوتي أحمر"، إلى أن للون الأحمر رمزيته وأن بعض المتابعين فهموا الأمر بطريقة مختلفة.

وأضافت أن هذا اللون هو رمز دولة البحرين وأنه خاص بالجواز البحريني. وطلبت منها إلغاء الصورة إن كانت لا تقصد الإهانة مضيفة: "الجواز البحريني ع الراس ما ينداس".

Advertisements

وأعربت عن تمنيها أن تكون فهمت ما قامت به إصالة بشكل خاطئ لأن البحرين قدمت لها كل شيء جيد.

ولاحقًا، قامت "أصالة" بحذف الصورة من حسابها على "إنستجرام".

يذكر أن المطربة السورية حصلت على الجنسية البحرينية قبل سنوات.

— أبوعسم (@abo3asam)