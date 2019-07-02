تراند اليوم : هجوم مصري عاصف على مطربة لبنانية بعد نعيها "عزت أبوعوف"

نعت المطربة اللبنانية ميريام فارس، الممثل والموسيقي المصري الراحل عزت أبوعوف، واصفة إياه بأنه كان صاحب شخصية مرحة ومحبة للحياة.

ونشرت فارس، صورة أبوعوف عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستجرام"، وأرفقتها برثائه: "يا أرقى وأجمل فنان شامل كان لي الشرف بالتعرف على شخصيتك المرحة والمحبة للحياة، عرفناك بمهنيتك وأخلاقك العالية وروحك الحلوة، خسرناك وربحنا إرثك إلى الأبد. الله يرحمك عزت ابو عوف".

وقوبل نعي فارس بعاصفة من الهجوم على المطربة اللبنانية بين المصريين، بعد أيام من تصريحاتها في مهرجات بالمغرب التي فسرت فيها عدم تنظيم حفلات في مصر بأنها "أصبحت تقيلة على المصريين".