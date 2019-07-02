تراند اليوم : غضب بالسعودية بعد الإعلان عن حفل لمطربة تشتهر بملابسها الفاضحة...

أصبح اسم مطربة الراب الأمريكية، نيكي ميناج، اليوم الثلاثاء، من أكثر المواضيع رواجا على "تويتر" السعودية، وذلك بعد الإعلان رسميا عن حضورها إلى المملكة.

وستشارك ميناج، التي تبلغ من العمر 36 عاما، في مهرجان قناة "إم تي في" الأمريكية للموسيقى، المقام في جدة، يوم 18 يوليو الجاري، بملعب الجوهرة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وجاء الإعلان عن مشاركة نيكي ميناج في المهرجان المقام في جدة، عبر الحساب الرسمي لـ "موسم جدة" على موقع "تويتر" للتغريدات.

وسيطرت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جرأة أغانيها المصورة، وارتدائها لملابس فاضحة، سواء في حفلاتها الغنائية أو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتحظى نيكي ميناج بـ 103 ملايين معجب عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بينما تعتبر "أناكوندا" من أشهر أغنياتها، والتي حققت 871 مليون مشاهدة منذ طرحها على "يوتيوب" قبل 4 سنوات.

Advertisements

وسبق لنيكي ميناج أن أحيت حفلات غنائية في إمارة دبي الخليجية، في عامي 2012 و2016 في ديسمبر 2012، كما أنها قضت إجازة سرية بها في العام الماضي 2018.













