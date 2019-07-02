تراند اليوم : بعد وصفها بـ "الناموسة".. السعيد تهدد بلقيس بهذا الأمر...

وهددت السعيد الفنانة بلقيس، بعد أن كتبت الأخيرة في تدوينة لها تشببها فيما قالت بأنها تشبه " الناموسة".
وكتبت السعيد على حسابها في تويتر : " حجيه مساج الله بالخير .. لايكون انا المقصوده بالتغريده ؟!! معاچ لي الأحد الجاي اذا ما وضحتي لمتابعينج إن آنا المقصود سأضطر آسفه لرفع قضيه ضدچ.. معاج لي الأحد تقدرين تنفين انچ تقصديني .. واتمنى تكونين شجاعه وتردين .. اي او لا وشكرا".
يأتي هذا عقب تدوينة كتبتها بلفيس : "الناموسة ما تستحي قرصتني وجت بتهرب طلعت ثقيلة من كثر ما شفطت، صفقتها بيدي فشقيتها شق وماتت الله يرحمها .. الزبدة غسلت يدي بالصابون وحاليا احتسي القهوة.. هي اللي بدت".
يذكر أن السعيد كانت قد كشفت في أواخر الشهر الماضي أن الفنانة بلقيس فتحي رفعت دعوى قضائية ضدها، والتي على إثرها تم استدعائها في النيابة للمثول أمام التحقيق.
وقالت السعيد حينها في برنامجها "هنا الكويت" إنها بصدد المثول أمام النيابة، بعد أن رفعت بلقيس فتحي دعوى قضائية ضدها، إلا أنها لم تكشف أي تفاصيل تخص الأمر.
وواصلت فجر السعيد سخريتها من جنسية بلقيس فتحي التي كانت محل الخلاف من الأساس، ونشرت فيديو من حلقتها وهي تعلن الخبر للجمهور وعلقت على المقطع قائلة: "المطربة اللي صارت حسب كلامها إماراتية بلقيس رافعة علي قضية في بلدي الكويت رافعه علي قضيه في بلدي الكويت ... امممممم طيب ممكن بلقيس بنت المطرب اليمني احمد فتحي ووالمطرب السعودي ماجد المهندس والمطربه البحرينيه اصاله .... يتجمعون مع بعض ويغنون خليجنا واحد عشان يعيشون معانا الجو الخليجي والا مايصير".
وبدأ خلاف بلقيس فتحي وفجر السعيد عندما هاجمت الأخيرة تصريح الموسيقار أحمد فتحي بأنه ملك العود وليس المطرب السعودي عبادي الجوهر.
وسخرت السعيد من والد بلقيس فتحي فقالت: "ما شاء الله بنتك تغني وصارت إماراتية، رغم أن والدها يمني، وإن شاء الله تصير مثلها".
وردت بلقيس اعتبار والدها أمام الجميع، عندما دعته على المسرح وقالت له: "ولا عاش ولا كان اللي يغلط عليك يا أبي" وسط تصفيق الجمهور.