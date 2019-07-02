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تراند اليوم : صور.. فنانة شهيرة تظهر بـ«البكيني» في حضن زوجها وتعلق:«حُب»

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أثارت الفنانة والمغنية المغربية دنيا بطمة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان ظهرت على البحر وبدت في إحدى الصور التي نشرتها وهي ترتدي ملابس البحر يرافقها زوجها المنتج محمد الترك في أحد المسابح واكتفت بالتعليق وكتبت: “حب”.
وكالعادة انقسمت الآراء بين منتقد وبين معجب بالصور ولكن دنيا دائما ما تعشق لفت الأنظار بكل الطرق حتى ولو وصل الأمر إلى شتمها ببعض الاحيان.
فيما رفض بعض متابعيها ظهورها بملابس البحر" البكيني" أمام الجميع مع زوجها، معتبرين أنها بذلك تخالف عادات وتقاليد المجتمع فضلًا عن إثارة الغرائز.


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