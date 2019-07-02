تراند اليوم : أول ظهور لـ«هيفاء وهبى» من داخل منزلها الفخم بعد أزمتها الصحية...



أطلت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، على جمهورها، في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

وشاركت "وهبي" فيديو لها عبر تطبيق "سناب شات"، والذي صورت فيه منزلها الفخم، كما أنها تظهر فيه بصحبة شقيقتها.

وأكدت هيفاء وهبي للجميع في الفيديو أنها بصحة جيدة، ونفت كل الشائعات حول مرضها.

وتدخلت شقيقة هيفاء وهبي عليها في الفيديو، لتجلس بقربها، وتسألها هيفاء بهدوء: "ما الذي نرغب في قوله لكل المصرين على الإشاعات الحلوة"، لترد عليها بحركة لا مبالاة.

والتفتت هيفاء وهبي ناحية شقيقتها، وقالت بعفوية: "برافو عليكي هذا هو الحل نفس الشي"، في إشارة منها إلى أن الحل الأمثل لكل من يطلق الشائعات عن حالتها الصحية هو التجاهل والصمت.

وكانت هيفاء وهبي أعلنت في منتصف الشهر الماضي، عودتها من المستشفى.

وكانت هيفاء وهبي فجرت مفاجأة وصفتها تقارير إعلامية بالصادمة، حول سر غيابها طوال شهر رمضان.

وجاءت تصريحات هيفاء وهبي، خلال تغريدة نشرتها على حسابها عبر "تويتر"، والتي كانت تهنيء فيها الجميع بأول أيام عيد الفطر.

وقالت هيفاء وهبي إن سر غيابها طول شهر رمضان عن أي أعمال درامية أو مقابلات حوارية أو حتى الظهور إعلاميا أو في أي حفلات هو إصابتها بوعكة صحية، بحسب قولها.

وتابعت: "عيد مبارك… ينعاد على الجميع، اعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية اتعرض لها منذ أكثر من شهر".

ومضت: "خلوني بصلواتكم وان شاء الله أعود لكم قريبا… الحمد لله على كل شيء… عيد مبارك".

ولم تفسر هيفاء وهبي ما هي تلك الوعكة الصحية التي تمر بها.

جدير بالذكر أن الفنانة هيفاء وهبي حلت ضيفة شرف في بعض حلقات مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وبطل "مسرح مصر" محمد عبد الرحمن.