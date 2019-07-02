حَادث مأساوي يودي بحياة مقيم مصري وزوجته ونجاة طفلتيهما على طريق الرياض – مكة

لقي وافد مصري وزوجته مصرعهما في حَادث مروري على طريق الرياض – مكة المكرمة أول أمس (الأحد)، فيما نجت طفلتاهما ونُقلتا للمستشفى لتلقي العلاج. ونعت السفارة المصرية في الرياض المقيم وزوجته، مبينةً أن الطفلتين منومتان بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض، وأن أقارب الطفلتين معهما بالمستشفى لرعايتهما.

وأدى جموع المصلين، صلاة الميت، على المقيم المصري وزوجته، عقب صلاة العشاء أمس بجامع الملك خالد بحي أم الحمام، فيما ووري جثمانهما الثرى بمقبرة شمال الرياض.

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