فيديو.. العناية الإلهية تنقذ شاباً من حَادث مروع في جدة

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أنقذت العناية الإلهية شاباً من حَادث مروع، بعدما انحرفت سيارة أخرى عن الطريق فجأة واصطدمت بمؤخرة سيارته، ولم تصدمه بفضل ابتعاده لسنتيمرات قليلة.
ويظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة للحادث، سيارة متوقفة على جانب الطريق وقائدها يتناول شيئاً من الصندوق الخلفي، لتصدمها فجأة سيارة أخرى انحرفت عن مسارها، لكن لحسن حظه ارتطمت السيارة بالإطار الخلفي لسيارته ولم تصدمه، لكنه هلع من الحادث واندفع بعيداً.
وذُكِرَ أن الحادث وقع في أحد أحياء محافظة جدة، وأن قائد السيارة لم يُصب بأذى.
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