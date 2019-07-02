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العساف يُطلِع مفوضًا أمميًّا على جهود التعايش بالسعودية

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التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم الثلاثاء، المفوض السامي لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميجيل أنخيل موراتينوس، الذي يزور المملكة حاليًّا.

وقالت وكالة الأنباء ، إنَّ اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومنها تكثيف الشراكة القائمة بين مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وأجهزة الأمم المتحدة؛ لتحقيق مقاصد الأمن والسلم الدوليين، إضافةً إلى استعراض جهود المملكة في مجالات التعايش واحترام التنوع وتعزيز المشتركات الإنسانية.

حضر اللقاء الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن عبدالرحمن بن معمّر، بحسب الوكالة.

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