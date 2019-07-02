الملك يستقبل المفوض السامي الجديد لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالديوان الملكي بقصر السلام بجدة، المفوض السامي الجديد لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميجيل موراتينوس.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنّه جرى خلال الاستقبال، استعراض فرص الشراكة بين المملكة ومنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات بشأن تعزيز الجسور الثقافية والحضارية بين المملكة ومختلف الثقافات العالمية.

وعبّر المفوض السامي عن التقدير لما تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، من مبادرات تعزز من الحوار والتحالف بين الحضارات.

حضر الاستقبال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، والأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن عبدالرحمن بن معمر.