«مسام» ينتزع 604 ألغام خلال الأسبوع الرابع من يونيو 2019

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو 2019م، من انتزاع 604 ألغام، منها 4 ألغام مضادة للأفراد و268 لغمًا مضادة للدبابات و330 ذخيرة غير متفجرة و2 عبوة ناسفة.

وكان «مسام» قد انتزع خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو 2019م، 1,130 لغمًا، منها 5 ألغام مضادة للأفراد و418 لغمًا مضادة للدبابات و696 ذخيرة غير متفجرة و11 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 74,115 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.