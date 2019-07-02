قرارات إدارية بالمدينة لتجديد الطاقات وضخ دماء جديدة

أصدر أمين منطقة المدينة المنورة المكلف عبدالله بن عبدالعزيز التويجري، اليوم الثلاثاء، عددًا من القرارات الإدارية تقضي بتكليف عددٍ من الوكلاء والمديرين في أمانة المنطقة وتدوير الموظفين بين وكالات الأمانة.
وذكر بيانٌ صادرٌ عن أمانة المنطقة، اطلعت عليه «عاجل»، أنَّ التشكيلات الجديدة تهدف إلى تجديد الطاقات والاستفادة من الكوادر الشابة بالأمانة والبلديات التابعة لها وضخ دماء جديدة، وتهيئة الصف الثاني من القيادات، مؤكِّدًا أنَّ العمل جارٍ على تمكين الشباب مع أهمية استفادتهم من الخبرات السابقة في مجال العمل.
وشملت القرارات تكليف المهندس أكرم بن صالح العلوني وكيلًا للأمين للتعمير والتنمية العمرانية، وتكليف محمد بن عبدالله عبدربه وكيلًا للأمين لضبط الجودة الشاملة، وتكليف عبدالله بن محمد آل طالع مديرًا عامًا لشؤون البلديات الفرعية والضواحي.
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