الوزير آل الشيخ يوِّجه رسالة لمرشحي الوظائف التعليمية

أشاد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، بالجهود المبذولة لتسهيل استقبال المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية.
وقال آل الشيخ -في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «أبارك للمرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية في وزارة التعليم، وأشيد بالجهود المبذولة في إدارات التعليم لاستقبالهم وتسهيل إجراءات مقابلتهم».
وأضاف: «أشكر الجهات الحكومية والخاصة على مبادراتهم الداعمة لهم، متمنيًّا لهم التوفيق وأن يسهموا مع زملائهم وزميلاتهم في إثراء العملية التعليمية».
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقتٍ سابق من اليوم، أنَّها أكملت استعدادات إداراتها بمناطق ومحافظات المملكة المختلفة لاستقبال المعلمين المرشحين والمعلمات المرشحات لدخول المقابلة الشخصية على الوظائف التعليمية المعلنة مؤخرًا.
وأكّدت الوزارة في بيانٍ له، اليوم الثلاثاء، اطلعت عليه «عاجل»، تنفيذ عددٍ من المبادرات الهادفة إلى تيسير مهمة المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية، متضمنةً توفير السكن والتنقلات ومواقع الفحص الطبي للمعلمين والمعلمات تمهيدًا لإجراء المقابلات الشخصية في المناطق التي تم توجيههم إليها.
وتزامنًا مع المواعيد المحددة لكل منطقة، بادرت بعض الإدارات التعليمية في تبني المشروع الوزاري كمبادرة وطنية، ونشرت عبر حساباتها الإلكترونية استمارة إلكترونية لمن يرغب توفير السكن مشتملة على موعد حضوره واسمه وسجله المدني والمرافق كذلك، وأطلقت وسمًا إلكترونيًّا موحدًا يوضح خارطة طريق المرشح منذ استقباله وتسكينه حتى إنهاء إجراءات المقابلة الشخصية، بحسب البيان.
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