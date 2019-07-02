ولي العهد يغادر اليابان ويبعث برقيتي شكر للإمبراطور ورئيس الوزراء

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقيتي شكر لإمبراطور اليابان الإمبراطور ناروهيتو، ولرئيس الوزراء شينزو آبي، إثر مغادرته طوكيو اليوم الثلاثاء، بعد مشاركته في قمة دول مجموعة العشرين.

وقال ولي العهد في برقية الشكر للإمبراطور، بحسب وكالة الأنباء السعودية: «يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق إثر مشاركتي في قمة دول مجموعة العشرين، أن أتقدم لجلالتكم ببالغ الشكر والامتنان لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بمتانة العلاقات وأوصر التعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والرغبة في تعزيزها بما يحقق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وجلالتكم، متمنيًا لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب اليابان الصديق استمرار الرخاء والتقدم، وتقبلوا جلالتكم فائق تحياتي وتقديري».

فيما نصّت برقية شكر ولي العهد لرئيس الوزراء الياباني: «يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لكم عن شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، لقد أكدت المباحثات التي أجريناها متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون بكافة المجالات في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، كما أشيد بالنتائج الإيجابية التي تم التواصل إليها خلال رئاسة دولتكم لأعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين، وأهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي».