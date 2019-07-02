

تمكن حرس الحدود السعودي من إخلاء بحار هندي (45 عاما) من على متن منصة عامة تسمى (السلطان) حاملة العلم الجيبوتي. وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه في إطار تنفيذ مهام المملكة العربية السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979، واستمرارا في المهام الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود والمتمثلة في عمليات البحث والإنقاذ، تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC بريدا إلكترونيا من (ALPHARD MARITIME) التابعة لشركة الأمن البحري الخاصة في سيرلانكا، ومتضمنا وجود مريض هندي الجنسية تعرض لإصابة بالقدم وطفح جلدي وتقلصات في المعدة مع وجود دم بالبول وإعياء شديد، وطلب تقديم المساعدة وإخلاء المريض من على متن المنصة العائمة، وعلى الفور تم تحليل المعلومات وتطبيق الإحداثي على مشغل الخرائط الإلكترونية، وأتضح أن المنصة تقع شمال غرب المدخل الشمالي لجزيرة فرسان بحوالي (92) ميل بحري، وقام المركز بتحديد نقطة التقاء لسفينة حرس الحدود رفحاء والقاطرة ( STERLING PALM ) تحمل علم (منغوليا) والتابعة للمنصة العائمة لإخلاء المريض، في حين أنه تم توصيل المركز بين العائمة وطبيب لإسداء الرأي الطبي حتى تمت عملية الإخلاء بنجاح ونقل المريض إلى قاعدة الأمير أحمد بن عبدالعزيز البحرية بمنطقة جازان، والتنسيق مع الجهات المعنية والوكيل الملاحي للسفينة لإنهاء الإجراءات، وتم التوجه به ونقله إلى أحد مستشفيات مدينة جازان بواسطة إسعاف الشؤون الطبية التابع لحرس الحدود لإجراء الكشوفات والفحوصات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حرس الحدود يخلي بحارا هنديا في البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.