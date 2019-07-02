السعودية اليوم / سمو أمير حائل يرأس الاجتماع الدوري للمحافظين



حائل 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بصالة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة, الاجتماع الدوري لمحافظي المحافظات بالمنطقة, بحضور صاحب السموالملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ.

وفي مستهل الاجتماع نوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بالدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتطوير المناطق والمحافظات والقرى, موجهاً سموه بتماشي أعمال اللجان التطويرية في المجالس المحلية بالمحافظات مع أهداف رؤية المملكة 2030 والعمل على دعم برامج التعاون بين الجهات الحكومية والأهلية كافة بما يعود على تطور ونماء المحافظات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وناقش المجتمعون عددًا من المواضيع, فيما اطلع سموه على عدد من التقارير والبرامج التنموية التي تهدف لخدمة المنطقة والمحافطات التابعة لها.

حضر الاجتماع أمين عام مجلس منطقة حائل المكلف المهندس إبراهيم البدران.

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19:43ت م

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