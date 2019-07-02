السعودية اليوم / وزير الدفاع التونسي يلتقي رئيس أركان الجيش الإيطالي



تونس 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

التقى وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي اليوم، رئيس أركان الجيش الإيطالي الجنرال إينزو فيتشياريلي وبحث معه التعاون التونسي الإيطالي في المجالين العسكري والتنموي والوضع الأمني بالمنطقة.

وتطرق الجانبان إلى مكافحة الإرهاب والوضع في ليبيا حيث أكد الجانبان أن الحوار بين الفرقاء الليبيين ووقف إطلاق النار بشكل فوري هما السبيلان الكفيلان بعودة الأمن في ليبيا وتحقيق استقرارها.

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19:31ت م

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