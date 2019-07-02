السعودية اليوم / نائب رئيس المجلس العسكري السوداني يبدأ زيارة إلى أريتريا



الخرطوم 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

بدأ نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو اليوم، زيارة رسمية إلى دولة أريتريا تستغرق يومين، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الأريتري أسياسي أفورقي.

ومن المقرر أن يبحث نائب رئيس المجلس العسكري خلال الزيارة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث ملف السلام مع الحركات المسلحة بالسودان.

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19:07ت م

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