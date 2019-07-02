السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الأردن يلتقي مسؤولين أممين



عمّان 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي في مكتبه اليوم، رئيس سكرتارية اللجنة الاستشارية في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اسيف حسين ، ومسؤولة العلاقات الخارجية والمشاريع في الوكالة فيروز تقي الدين.

وتأتي هذه الزيارة لإطلاع سموه على نتائج اجتماع اللجنة الاستشارية الذي عقد مؤخراً للأنوروا في الأردن.

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18:46ت م

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