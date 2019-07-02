السعودية اليوم / جامعة الملك فهد تنظم الحفل الختامي لأنشطة الملتقى العلمي الصيفي الـ(18) للطلاب الموهوبين



الدمام 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

تنظم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للشؤون الأكاديمية بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع بعد غدٍ، الحفل الختامي لأنشطة الملتقى العلمي الصيفي الـ(18) للطلاب الموهوبين، بحضور وكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للشؤون الأكاديمية الدكتور مسفر بن محمد الزهراني، وذلك بقاعة المحاضرات مبنى رقم (70) بجوار مبنى السنة التحضيرية بالجامعة.

ويهدف الملتقى العلمي الصيفي إلى إثراء الطلاب في مجالات العلوم والهندسة التي تساعدهم على تنفيذ أفكارهم ومهارات وأساليب التفكير المتعددة وممارستها بشكل علمي وعملي، بالإضافة إلى تدريب المشاركين على منهجية البحث العلمي، وخوض تجربة البحث العلمي في مناخ أكاديمي محفز على التفكير الإبداعي.

// انتهى //

18:31ت م

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