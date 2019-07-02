السعودية اليوم/ مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الأوروبي للأمناء العامين لمجالس النواب يعقد اجتماعاته



عمّان 28 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم، أعمال المؤتمر العربي – الأوروبي الثاني للأمناء العامين لمجالس نواب عربية وأوروبية، تحت عنوان "خدمات البحوث البرلمانية – تعزيز التشريع عبر وتحليل البيانات المتخصصة والمستقلة".

وعقد المشاركون في المؤتمر، عدداً من الاجتماعات التي تناولت مختلف القضايا المتعلقة بعمل البرلمانات ، حيث بحثوا في جلساتهم؛ النماذج القائمة لخدمات البحوث والمعلومات البرلمانية من حيث تصنيفها والفوائد والتحديات التي تواجه العمل المتعلق بالبحوث البرلمانية.

كما ناقش المشاركون ، توفير خدمات البحوث والمعلومات المستقلة والمهنية لأعضاء البرلمانات من حيث المبادئ الرئيسة والتحديات التنظيمية والإجرائية، وضمان الاستخدام الفعال لخدمات البحوث والمعلومات لأعضاء البرلمان، وسهولة الوصول وتلبية احتياجات وفوائد تقنية المعلومات.

ومن المقرر أن تستمر أعمال المؤتمر إلى يوم غد الاربعاء ، حيث تختتم أعماله ويتم إعلان توصيات المؤتمر.

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18:13ت م

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