السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية بجمهورية سيراليون



جدة 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

التقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه في جدة اليوم، معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والمسؤول عن شؤون الحج بجمهورية السيراليون بيدو داساما والوفد المرافق لها، بحضور المدير التنفيذي المشرف العام على مكتب وزير الحج والعمرة محمد صالح الشارخ، ومدير عام مكاتب شؤون الحجاج حسنى بوسطجى.

ورحب معالي وزير الحج والعمرة خلال اللقاء بوزيرة الشؤون الاجتماعية والمسؤول عن شؤون الحج، منوها بما لمسه من تعاون في تنظيم شؤون حجاج بلادهم لتمكينهم من أداء نسكهم بكل راحة واطمئنان.

من جهتها ثمنت الوزيرة بيدو داساما جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لخدمة ضيوف الرحمن وما تقدمه من رعاية واهتمام للحجاج والمعتمرين والزوار .

// انتهى //

17:53ت م

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