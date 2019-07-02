السعودية | مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع 604 ألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو 2019م

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع 604 ألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو 2019م والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 6:04 مساءً, 2 يوليو 2019 م المناطق - واس تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو 2019م، من انتزاع 604 ألغام، منها 4 ألغام مضادة للأفراد و268 لغمًا مضادة للدبابات و330 ذخيرة غير متفجرة و 2 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 74,115 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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