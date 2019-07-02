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السعودية | الجبير يلتقي عدداً من الصحفيين من أبرز وسائل الإعلام اليابانية

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فاطمة الخولي 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية *وعضو مجلس الوزراء* الاستاذ عادل *بن أحمد الجبير في العاصمة اليابانية طوكيو، عدداً من الصحفيين من أبرز وسائل الإعلام اليابانية ، وذلك على هامش ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفد المملكة في قمة العشرين التي عُقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

وفي بداية اللقاء، الذي استمر لساعتين، أكد معالي الوزير على متانة العلاقات اليابانية، منوهاً بأهمية زيارة سمو ولي العهد لليابان واللقاءات التي عقدها سموه، مشددا على الأهمية الاستراتيجية للرؤية السعودية اليابانية ٢٠٣٠.

كما تناول معاليه مشاركة المملكة في قمة أوساكا واستضافتها للقمة القادمة للدول العشرين ، وأكد معاليه على مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية*، كما أجاب معاليه على أسئلة الصحفيين حول عدد من الملفات السياسية الهامة.

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