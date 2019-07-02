السعودية | الجبير يلتقي عدداً من الصحفيين من أبرز وسائل الإعلام اليابانية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجبير يلتقي عدداً من الصحفيين من أبرز وسائل الإعلام اليابانية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
وفي بداية اللقاء، الذي استمر لساعتين، أكد معالي الوزير على متانة العلاقات السعودية اليابانية، منوهاً بأهمية زيارة سمو ولي العهد لليابان واللقاءات التي عقدها سموه، مشددا على الأهمية الاستراتيجية للرؤية السعودية اليابانية ٢٠٣٠.
كما تناول معاليه مشاركة المملكة في قمة أوساكا واستضافتها للقمة القادمة للدول العشرين ، وأكد معاليه على مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية*، كما أجاب معاليه على أسئلة الصحفيين حول عدد من الملفات السياسية الهامة.
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