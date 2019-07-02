اكتتاب أرامكو حديث العالم وهذا جدوله الزمني

2019-07-02

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

تسعى البنوك الاستثمارية إلى إعادة تقديم النصح والمشورة إلى شركة أرامكو الوطنية العملاقة بشأن طرح عام أولي محتمل، وذلك وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة على الأمر، مع تأكيد وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح على خطط الإدراج في عام 2020 أو 2021.

عمالقة الاقتصاد يتهافتون على أرامكو

وقال أحد المصادر الخاصة بوكالة رويترز: “المصرفيون الذين شاركوا في الطرح العام الأولي يسعون لعقد اجتماعات مع أرامكو.. هناك بعض التحولات من حيث الأدوار التي قد تلعبها البنوك إذا استمرت محادثات الاكتتاب العام”.

وكانت قد تم اختيار جي بي مورجان ومورجان ستانلي وHSBC للقيام بدور رائد في أكبر عملية طرح عام أولي في العالم، وذلك عندما تم الإعلان عن الخطة لأول مرة في عام 2016.

جدول زمني

Advertisements

ومن جانبه، قال الفالح، اليوم الثلاثاء، إن الشركة مستعدة للبدء في العمل على الإدراج، مضيفًا أن ذلك قد يحدث في الفترة 2020-2021.

وأكد الفالح “لم يتم تعليق عملية الاكتتاب العام بالكامل”، مضيفًا “لقد كنا دائمًا واضحين أن الاكتتاب العام سوف يحدث في الإطار الزمني 2020-2021”.

وأشار الفالح إلى استحواذ أرامكو على ما قيمته 69.1 مليار دولار لحصة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) للبتروكيماويات إلى جانب بيع سندات بقيمة 12 مليار دولار كسبب رئيسي لتأخير الاكتتاب العام.

وتابع “الآن وقد تم حل كل هذه القضايا، نحن على استعداد للبدء في التخطيط للاكتتاب العام”.

وأكد الفالح على نفس الجدول الزمني الذي قدمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منتصف الشهر الماضي، عندما قال إن الحكومة لا تزال ملتزمة بشكل كامل بمشروع الاكتتاب العام، توقعًا أن يتم ذلك بين عام 2020 وأوائل 2021.

وذكرت بلومبرج في وقت سابق اليوم، أن أرامكو أجرت مؤخرًا محادثات مع مجموعة من البنوك الاستثمارية لمناقشة الأدوار في طرحها العام الأولي المحتمل، وذلك حسب مصادر مطلعة.