أرقام بلومبرغ تكشف حصد المملكة ثمار خططها الاقتصادية

2019-07-02

متابعات الخليج 365 - ترجمة : محمود نبيل

أكدت شبكة بلومبرغ أن الاقتصاد غير النفطي للمملكة استطاع تحقيق العديد من التطورات خلال العام الجاري، وهو الأمر الذي يُحقق محاور رؤية 2030، التي تهدف لإنهاء الاعتماد على الإيرادات النفطية.

تطور غير مسبوق

وأشارت بلومبرغ إلى أن النمو غير النفطي في المملكة كان ضعيفًا منذ عام 2016، حيث توسع بنسبة تقل عن 2.5٪، لكن أحدث البيانات تظهر أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح لتجاوز هذه العتبة لأن التحفيز المالي قد يظهر أخيرًا في أرقام النمو.

وتوضح بيانات الشبكة الأمريكية، تقدم النمو غير النفطي في الربع الثاني، مشيرة إلى أن هذا التقدم وصل ربما إلى مستويات شوهدت آخر مرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، قبل أن يؤثر انخفاض أسعار النفط بالفعل على النشاط الاقتصادي.

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وتتوقع بلومبرغ أن يصل معدل النمو غير النفطي إلى 2.6٪ هذا العام، مرتفعًا من 2.1٪ في عام 2018، وذلك بفضل التحفيز المالي.

الاقتصاد غير النفطي

واستعرضت بلومبرغ، بعض ملامح تطور الاقتصاد السعودي في الآونة الأخيرة، والتوقعات التي قد تحدد ملامحه في المستقبل، وذلك على مستوى الاقتصاد النفطي ومؤشرات تطور الأداء في القطاع الخاص.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن أداء الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أفضل من اقتصاد الهيدروكربونات، وهو الأمر الذي كان متوقعًا بسبب استمرار سياسة خفض الإنتاج النفطي، الدور الذي تقوم به المملكة لقيادة أسواق النفط العالمية نحو الاستقرار.

وحقّق الناتج المحلي الإجمالي مكسبًا سنويًا بنسبة 2.1٪، حيث بلغ النمو في القطاع الخاص، وهو مقياس رئيسي لصحة الاقتصاد، 2.3 ٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015.