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ما الخدمات التي يقدمها المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ؟
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أوضحت وزارة الحج والعمرة الخدمات التي يُقدمها المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.
وضمن خدمات المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، اختيار 5 برامج مفضلة، وحجز البرامج المختارة، بالإضافة إلى خدمة الدعم وتلقي البلاغات، وشراء الهدي والأضاحي، وأيضًا الدفع الإلكتروني لفواتير شراء الخدمات.
وضمن الخدمات، تحديد مواقع المخيمات بالمشاعر المقدسة، وخدمة الحضانات والروضات الموسمية بالتعاون مع تعليم منطقة مكة المكرمة، وأيضًا الحصول على تصاريح الحج من خلال التكامل الإلكتروني مع وزارة الداخلية.
بالإضافة إلى استطلاع رأي الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم في الحج، وخدمة إلغاء الحجوزات واسترجاع القيمة إلكترونيًا.
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