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الشرقية تتصدر أكثر المناطق مخالفة لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

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2019-07-02

الشرقية تتصدر أكثر المناطق مخالفة لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن ضبط أكثر من 180 مخالفة لحظر العمل تحت أشعة الشمس.

وأوضحت وزارة العمل أن المنطقة الشرقية كانت هي الأكثر رصدًا للمخالفات بنسبة 39٪ فيما تصدر قطاع المقاولات أكبر نسبة من المخالفات بواقع 61٪ من الإجمالي.

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وانطلق يوم السبت 15 يونيو الماضي ولمدة ثلاثة أشهر سريان قرار وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة بحظر العمل تحت أشعة الشمس.

وسيجري تطبيق هذا القرار على جمیع المنشآت من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الـ3 مساءً.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت، أن القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عُمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.





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