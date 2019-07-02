الفالح يكشف موعد طرح أرامكو

2019-07-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكّد وزير الطاقة خالد الفالح اليوم الثلاثاء أن المملكة تعمل صوب إدراج أرامكو في 2020-2021 مع تحرك شركة النفط الوطنية العملاقة باتجاه إتمام استحواذها على حصة أغلبية في منتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بحسب “رويترز”.

وقالت وكالة بلومبيرغ نقلًا عن مصادر، إن أرامكو ستستأنف الاستعدادات لطرح عام أولي ضخم.

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ولفتت “بلومبيرغ” إلى أن أرامكو أجرت محادثات في الآونة الأخيرة مع بنوك استثمار لبحث أدوارهم المحتملة في الطرح الأولي.

ونقلت المصادر أن العمل التفصيلي على طرح أرامكو قد يتسارع لاحقًا هذا العام أو أوائل العام المقبل.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، قد توقّع في مارس الماضي أن تكون الشركة جاهزة للطرح العام الأولي خلال سنة من الإتمام النهائي لصفقة استحواذها على حصة 70% من رأسمال الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك.