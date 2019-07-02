نائب وزير الحج: المسار الإلكتروني لحجاج الداخل المنفذ الوحيد لحجز الخدمات

2019-07-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

• بدء المرحلة الثانية للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل مطلع شهر ذي القعدة

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل يوم الخميس المقبل الموافق الأول من شهر ذي القعدة، وذلك من خلال استخدام الرابط الإلكتروني الذي يهدف إلى استعراض البرامج والباقات المقدمة لـ 230 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين عبر 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل.

وخصصت هذه المرحلة لتسجيل بيانات الحجاج واختيار البرنامج المفضل للحاج، بحيث سيتم فيها تنفيذ الحجز الفعلي على برامج الخدمة المعروضة في المسار، وستتاح الاستفادة من كامل الخدمات المتوفرة في البوابة حتى اليوم السابع من شهر ذي الحجة، علما أنه حتى يتمكن زائر البوابة من إتمام الحجز فإنه غير ملزم بأن يكون قد سبق له الدخول في المرحلة الأولى، والتي انطلقت بتاريخ ١٥/٩/١٤٤٠هـ، وكانت مخصصة للتعريف بالبرامج والباقات.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سلمان مشاط أن المسار الإلكتروني هو بوابة إلكترونية خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين، ويتاح من خلالها حجز باقات وبرامج الخدمات التي تقدمها شركات ومؤسسات حجاج الداخل بمختلف مستويات الخدمة.

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وبيّن أن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل يحقق الشمولية بحيث يخدم مجموعة من الفئات، بداية عبر مسار راغبي الحج من داخل المملكة سواء من المواطنين أو المقيمين، ومسار يوضح عدد الشركات والمؤسسات المرخص لها والمؤهلة بخدمة حجاج الداخل.

وأكد معالي نائب وزير الحج والعمرة أن هذه الخطوة تأتي بتوجيهات من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وتهدف إلى التيسير على الحجاج، وتحقيق مبدأ الشفافية بين طرفي التعاقد، والإشراف والمراقبة على عمليات بيع البرامج المنفذة حصراً في المسار، حيث سيكون المسار المنفذ الوحيد للحجز في خدمة حجاج الداخل لكافة البرامج المعتمدة، وسيحقق لراغبي الحج الوسيلة الآمنة للتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها من الوزارةـ، مؤكدًا أن موقع المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل هو الطريقة الوحيدة للحجز لهذا العام، وأن أي تسجيل خارج هذا المسار هو مقدم من شركات وهمية وغير مرخصة.

وتتضمن آلية التسجيل لراغبي الحج من داخل المملكة خطوات ميسرة ومعدودة، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمسار، وبعدها يتم إدخال البيانات الشخصية التي تمكن المستفيد من التأكد من أحقيته للحج، ومن ثم يتاح له اختيار باقة الخدمة وإصدار الفاتورة، وبعد السداد ترفع البيانات لوزارة الداخلية من خلال التكامل مع المسار الإلكتروني لإصدار تصريح، وأخيرًا ترسل بيانات الحاج لشركة الحج لترتيب استقباله وخدمته.

وقد صنفت وزارة الحج والعمرة برامج خدمة الضيافة التي ستقدمها شركات ومؤسسات حجاج الداخل خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ، إلى ست باقات، على النحو التالي:

باقة ضيافة 1: وتتراوح أسعارها بين 7561-8161 ريال، فيما أن “باقة ضيافة 1 بلس” توفر ميزة السكن في مكة المكرمة.

باقة ضيافة 2: وتتراوح أسعارها بين 7310-7910 ريال، فيما أن “باقة ضيافة 2 بلس” توفر ميزة السكن في مكة المكرمة.

باقة ضيافة 3: وتتراوح أسعارها بين 6508-7108 ريال، فيما أن “باقة ضيافة 3 بلس” توفر ميزة السكن في مكة المكرمة.

باقة ضيافة 4: وتتراوح أسعارها بين 5708-6308 ريال، فيما أن “باقة ضيافة 4 بلس” توفر ميزة السكن في مكة المكرمة.

باقة ضيافة 1 أبراج: وسعرها 11905 ريال، وهو برنامج الضيافة للحجاج الذين سيسكنون في أبراج منى الستة المملوكة لشركة منى العقارية.

باقة اقتصادي 1: وهي تمثل ما كان يطلق عليه سابقا “برنامج حج منخفض التكلفة”، ويُقدم هذا البرنامج لجميع المخيمات، وتتراوح أسعار الباقة بين 3447-4797 ريال، فيما أن باقة اقتصادي 2: تمثل ما كان يطلق عليه سابقا “برنامج الحج الميسر”، وتشمل توفير مساكن للحجاج بمكة المكرمة وفي مشعر عرفات فقط بتكلفة 3465 ريال.

والجدير بالذكر أن كافة البرامج تقدم باقات متعددة الشرائح من حزم الخدمات الأساسية وذات قيمة مضافة تخص السكن والنقل والإعاشة لتلبية احتياجات الحاج الكريم، وحتى تكون هناك خيارات متنوعة تلائم كافة ضيوف الرحمن.