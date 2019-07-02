رياح عاتية تضرب سواحل منطقة عسير

2019-07-02

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - البرك

تشهد الآن الأجزاء الساحلية لمنطقة عسير، هبوب رياح عاتية شمالية جنوبية، شملت العديد من المحافظات الساحلية ومنها محافظة البرك والمراكز التابعة لها.

Advertisements

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ومنطقة نجران تمتدّ إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يستمرّ تأثير العوالق الترابية والأتربة المُثارة على المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.