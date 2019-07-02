الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن عن وظائف شاغرة رابط التسجيل

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أعلنت “الهيئة الملكية بالجييل وينبع”، عن وظائف إدارية وفنية وهندسية، ضمن برنامج التأهيل والإحلال بالهيئة، وقد أعلنت ذلك عبر موقعها الالكتروني، والوظائف المطلوبة هي، مهندس مدني، وفني كهربائى، وفني تكييف، وكاتب استلام وتسليم، وتختلف شروط كل وظيفة عن الاخرى، وفقا لشروط الخدمة الوطنية، ومنها ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، و يشترط عند تعيينه لا يقل عمره عن 18 عام، وان يكون حسن السيرة والسلوك، ويكون حاصلا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، وعند تعيينة ان يكون غير محكوم عليه بالقصاص او حد شرعي.
شروط وظائف الهيئة الملكية بالجييل وينبع
- وظيفة مهندس مدني : يشترط ان يكون حاصل على مؤهل بكالوريوس هندسة مدنية، ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في صيانة الطرق .
- وظيفة فني كهرباء: يشترط ان يكون المتقدم حاصلا على درجة الديلوم في تخصص “قوي كهربائية”، ولديه خبرة فى صيانة المباني والآلات الكهربائية والتمديدات الكهربائية، وأسس تشغيل المعدات وصيانتها والتحكم بها والقياس .
- وظيفة كاتب إستلام وتسليم : ان يكون حاصل على درجة الدبلوم في تخصص الادارة العامة، والخبرة فى التعامل مع المهارات اللازمة للوظيفة، و القدية على التواصل الفعال، وان يكون جيدا فى اللغة الانجليزية واستخدام الحاسب الآلى .
- وظيفة قني تكييف : يشترط ان يكون حاصل على درجة الدبلوم في تخصص مركبات او ميكانيكا عامة، ولديه القدرة فى التعامل مع مهام الوظيفة المتعددة، وذو مهارة فى اللغة الانجليزية، ولديه الخبرة فى مهارات التواصل .
- يمكنكم التقدم للوظائف المعلنه عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة الملكية للجبيل وينبع من هنا