الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن عن وظائف شاغرة رابط التسجيل

أعلنت “الهيئة الملكية بالجييل وينبع”، عن وظائف إدارية وفنية وهندسية، ضمن برنامج التأهيل والإحلال بالهيئة، وقد أعلنت ذلك عبر موقعها الالكتروني، والوظائف المطلوبة هي، مهندس مدني، وفني كهربائى، وفني تكييف، وكاتب استلام وتسليم، وتختلف شروط كل وظيفة عن الاخرى، وفقا لشروط الخدمة الوطنية، ومنها ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، و يشترط عند تعيينه لا يقل عمره عن 18 عام، وان يكون حسن السيرة والسلوك، ويكون حاصلا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، وعند تعيينة ان يكون غير محكوم عليه بالقصاص او حد شرعي.

شروط وظائف الهيئة الملكية بالجييل وينبع