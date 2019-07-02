” وظائف اليوم” لحملة الثانوية العامة وما دونها قوات الدفاع الجوي تعلن عن وظائف جديدة...

أعلنت قوات الدفاع الجوي السعودي عن توفر وظائف للمواطنين السعوديين الراغبين للعمل على وظائف بند الأجور ولائحة المستخدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة وما دونها للعمل في مقر الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بقوات الدفاع الجوي وفروعها ونحن من خلال موقعنا نقدم لمتابعينا الأعزاء كل تفاصيل التقديم على الوظائف وشروط الوظائف.

أعلنت قوات الدفاع الجوي السعودي عن توافر وظائف بمقر الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية لحملة الشهادة الثانوية العامة السعودية والشهادات الأدنى لها وأشارت إلي أن الوظائف المتاحة بالمواقع والمسميات التالية.

أسم الوظيفة مقر الوظيفة تعريف موجز بالوظيفة سائق الرياض قيادة المركبات الصغيرة الخاصة والنقل الخفيف والأعمال ذات العلاقة بهذا الشأن مراسل الرياض، جدة، الظهران، حفر الباطن إيصال الرسائل والطرود والمعاملات داخل المكاتب وخارج الجهاز معقب الرياض التعقيب لدي الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة وأشعار المنشأة بالنواقص وإضافتها والعمل على استكمالها قهوجي الرياض إعداد الشاهي والقهوة وتقديمها وكافة الأعمال المتعلقة بذلك العمل

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شروط التقديم على وظائف قوات الدفاع الجوي

أن يكون سعودي الجنسية. أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية وما دونها. أن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي. أن يكون المتقدم لديه رخصة قيادة سارية المفعول. اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات والكشف الطبي. أن يكون مستعد للقيام بمهام الوظيفة. أن يكون مسجلاً في نظام “ساعد” بوزارة الخدمة المدنية. أن لا يكون مفصولاً من الخدمة بالدولة.

موعد التقديم وكيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف السابق ذكرها إرسال السيرة الذاتية على الأميل ([email protected] gmil.com) مع العلم بأن أخر ميعاد للتقديم 4/11/1440 هجري.